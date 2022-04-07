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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:12

"Сургутнефтегаз" продает танкерные партии нефти Litasco и Trafigura

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - "Сургутнефтегаз", продающий нефть на спотовом рынке, в апреле договорился о реализации нескольких танкерных партий международному трейдеру "ЛУКОЙЛа" – Litasco, сообщил "Интерфаксу" источник на рынке.

По его словам, предполагается, что несколько партий по 100 тыс. т затем будут погружены на танкер VLCC дедвейтом до 320 тыс. т и отправлены на азиатский рынок, вероятно, в Китай. Таким образом, будет достигнута экономия за счет масштаба поставок.

Сами китайские компании, утверждает источник, в апреле пока не покупали российскую нефть в балтийских портах, в то время как в марте были продажи.

Два танкера у "Сургутнефтегаза" в апреле приобрел трейдер Trafigura.

Согласно портовому графику "Сургутнефтегаз" предполагает продать из балтийских портов 18 партий по 100 тыс. тонн - всего 1,8 млн т нефти. После того, как в марте компания не смогла реализовать ни одной партии в ходе обычных тендеров, теперь нефть реализуется в ходе прямых переговоров с покупателями. Также с марта российским компаниям банки не открывают аккредитивы на оплату по договорам на поставку нефти.

По данным источников агентства Reuters, основными покупателями морских объемов сырья "Сургутнефтегаза" в апреле, помимо Litasco, станет китайский Unipec.

По информации Reuters, Litasco купил у "Сургутнефтегаза" по крайней мере пять партий Urals на Балтике объемом 100 тыс. тонн каждая по состоянию на 7 апреля. Еще два груза компании купил китайский Unipec, полагали источники издания, однако один трейдер также отметил, что и эти грузы могли быть проданы при участии Litasco.

По словам собеседников Reuters, "Сургутнефтегаз" ведет активные переговоры и с другими крупными игроками на рынке Urals, особенно международными торговыми домами.

Единственный срочный контракт на морские объемы Urals у "Сургутнефтегаза" заключен с норвежским Equinor, который в октябре 2021 года купил на тендере 600 тыс. тонн нефти Urals c поставкой из балтийских портов в январе-июне 2022 по одной партии в месяц. Норвежская компания в марте и апреле продолжила закупки в рамках соглашения, пишет издание.

Сургутнефтегаз Litasco Trafigura
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