Суд в США арестовал нефть в танкере по иску трейдера "ЛУКОЙЛа" к судовладельцу

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Федеральный суд по округу Нью-Джерси наложил арест на груз в танкере N2 Tankers по иску швейцарского трейдера "ЛУКОЙЛа" - Litasco - на $2,3 млн против нидерландской судоходной компании, которая отказалась забрать 80 000 тонн нефти из российского порта в первые дни военной операции России на Украине.

Как пишет юридическое издание Law360, в жалобе, поданной 11 мая, Litasco заявила, что 24 февраля - в день начала конфликта - компания зафрахтовала судно Nordbay для перевозки нефти из Новороссийска в предпочитаемые N2 Tankers порты на Черном море, Средиземном море или Ла-Манше. Позже трейдер распорядился забрать груз 5 марта. Однако незадолго до этой даты N2 Tankers - совместное предприятие немецкого судовладельца Reederei NORD и японского Nissen Kaiun - осведомилось, согласится ли Litasco аннулировать контракт из-за соображений безопасности, связанных с боевыми действиями на Украине.

В электронном письме от 2 марта директор N2 Tankers Эд Эверилл сообщил Litasco, что владелец Nordbay особенно обеспокоен тем, что один из членов экипажа - украинец, а государство флага танкера, которое сайты отслеживания судов идентифицируют как Португалию, посоветовало судам покинуть Черное море, поясняет правовой портал.

"Эверилл также сослался на договорные положения, которые позволяют владельцу судна отменить отправку, если это может привести к войне или вовлечению организации, столкнувшейся с международными санкциями, заявив, что компания, управляющая терминалом в Новороссийске, подверглась санкциям", - уточняет Law360.

Он добавил, что резолюция Европейского союза, направленная на запрет доступа в европейские порты судам, которые в последний раз заходили в Россию, вероятно, станет юридически обязательной, поэтому Litasco понесет расходы, если Nordbay придется выгружать свою партию нефти где-то в другом месте из-за этих ограничений. "Очевидно, что такой возможности лучше избежать, и, к сожалению, мы считаем, что наилучшим исходом в этих сложных обстоятельствах является взаимное согласие о том, что [контракт] должен быть расторгнут без каких-либо обязательств с обеих сторон", - написал Эверилл.

Litasco отклонила это предложение, заявив, что решение о найме украинского экипажа было принято N2 Tankers и, следовательно, не оправдывает аннулирование контракта. Кроме того, трейдер подчеркнул, что владелец новороссийского порта не находится под западными санкциями.

"Учитывая, что с даты заключения контракта не произошло никаких существенных изменений, влияющих на выполнение чартера рейса, и у владельцев уже должны были быть оформленные военные риски и другое покрытие, нет никаких причин, по которым рейс не может быть выполнен", - ответил адвокат трейдера.

Назвав позицию N2 Tankers "неуместной", Litasco сообщила судоходной компании, что она требует возмещения ущерба в размере $2,3 млн, которая представляет собой разницу между сделкой на $3 млн на поставку нефти, которую она в конечном итоге заключила, и стоимостью ее первоначального контракта с голландской фирмой. Трейдер российской компании добивается этой сумы в лондонском арбитраже, поскольку контракт компании с N2 Tankers регулируется английским законодательством, говорится в сообщении федерального суда.

Судно с арестованным грузом, которое прибыло в порт Линден 15 мая, останется в Нью-Джерси до окончания разбирательств. Порт Линден связан с близлежащим нефтеперерабатывающим заводом Bayway, принадлежащим Phillips 66.