ЕС закроет доступ судам РФ в свои порты и заморозит активы ряда банков

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Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) согласовал новый пакет санкций против РФ за военную операцию на Украине, сообщили в четверг во французском постпредстве.

"Комитет постпредов стран ЕС одобрил новый пакет санкций в связи с агрессией России в отношении Украины", - говорится в сообщении постпредства в твиттере.

Теперь документ предстоит одобрить Совету ЕС в рамках письменной процедуры, после чего он в пятницу будет опубликован в официальном журнале ЕС.

По данным французского постпредства, санкции предусматривают заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля и некоторых других товаров из России, эмбарго на поставки в РФ вооружений и высокотехнологичных товаров на сумму 10 млрд евро.

Кроме того, российским судам закроют доступ в порты ЕС, будет запрещен импорт ряда российских товаров, будет ограничена работа российских автогрузоперевозчиков в Европе.

Помимо этого, санкции будут введены против физических лиц, в частности "олигархов и людей, занимающихся пропагандистской деятельностью", а также против компаний в сфере промышленности и технологий, связанных с российской "спецоперацией" на Украине.

В МИД РФ ранее уже заявили, что Россия примет ответные меры на ожидаемый пятый пакет санкций ЕС.