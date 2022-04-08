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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:12

Германия намерена полностью отказаться от российского угля за четыре месяца

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия должна уложиться в 120-дневный срок, который отвел Евросоюз странам-членам на полный отказ от импорта российского угля.

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"Я считаю, что будет необходимо использовать этот переходный период", - сказал он после совещания с главами федеральных земель Германии.

Шольц добавил, что было бы хорошо, если удастся это сделать быстрее. "Но нам и компаниям нужно время на подготовку, нужно время на поиск новых источников, компании это уже делают", - отметил он.

Как сообщалось, в четверг комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе согласовал пятый пакет санкций против России. Он будет официально опубликован в пятницу.

Новые санкции предусматривают заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля и некоторых других товаров из России, эмбарго на поставки в РФ вооружений и высокотехнологичных товаров на сумму 10 млрд евро. Кроме того, российским судам закроют доступ в порты ЕС, будет запрещен импорт ряда российских товаров, будет ограничена работа российских автогрузоперевозчиков в Европе.

Германия Россия Украина ЕС Олаф Шольц
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