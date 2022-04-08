Уход Vestas из России не приведет к увольнениям на ее нижегородской площадке

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - На нижегородской площадке завода Liebherr не планируются увольнения в связи с планами имеющей там производство компании Vestas уйти из России, объявил на пресс-конференции вице-губернатор региона Андрей Саносян.

"Позавчера директор завода Liebherr сказал, что никаких увольнений на площадке не будет. В сфере взаимоотношений с (арендатором - ИФ) он нам даст дополнительно информацию, они находятся сейчас в коммерческих переговорах. С точки зрения работы площадки - ждем, до чего они договорятся. С точки зрения работников, - их там в целом больше тысячи человек, из них на этой площадке (компании Vestas) тридцать, - на сегодняшний момент эти тридцать человек там работают. На сегодняшний день никаких изменений с вопросом занятости там нет", - сказал Саносян.

В начале апреля стало известно, что датский производитель оборудования для возобновляемой энергетики Vestas, у которого есть площадки в России, решил уйти из страны.

У Vestas в России два завода. Предприятие "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" по производству композитных лопастей для турбин ветрогенераторов в Ульяновске начало свою работу в декабре 2018 года. Изначально Vestas владела предприятием совместно с "Роснано", но в прошлом году выкупила долю партнера. Кроме того, в Дзержинске Нижегородской области компания также вместе с "Роснано" запускала производство гондол для ветрогенераторных установок на базе завода Liebherr.

Сообщалось, что компания планирует провести упорядоченную передачу бизнеса в соответствии с международным и местным законодательством.