Кассационный суд подтвердил незаконность отзыва лицензии у ЮМК банка

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который признал незаконным приказы Банка России об отзыве лицензии у краснодарского ЮМК банка и о вводе в нем временной администрации. В картотеке арбитражных дел говорится, что суд вынес это решение 5 апреля.

ЦБ в марте 2021 года отозвал лицензию у ЮМК банка, входящего в третью сотню в России по размеру активов, за неоднократные нарушения требований антиотмывочного законодательства.

ЮМК банк оспорил это решение в столичном арбитраже. В октябре 2021 года суд признал отзыв лицензии незаконным.

Выяснилось, что ЦБ счел нарушением антиотмывочного закона отсутствие ИНН физического лица - представителя юрлица в формализованных электронных сообщениях (ФЭС), которые отправлялись ЮМК в службу финансового мониторинга по операциям, требующим обязательного сообщения. Проверка ЦБ выявила 92 случая непредставления банком в составе ФЭС вышеупомянутых сведений.

Суд первой инстанции установил, что отсутствие ИНН физического лица - представителя юрлица в структуре электронных сообщений, направляемых в службу финансового мониторинга, является единственным вменяемым банку нарушением. При этом согласно инструкции ЦБ, а также положениям антиотмывочного закона, данное поле заполняется при наличии информации. Таким образом, сама формулировка "при наличии" говорит о факультативном характере заполнения данного поля, обязательные для заполнения поля заполняются безальтернативно, отмечал суд.

Факультативный характер объясняется тем, что данное поле носит справочный характер и не влияет на возможность осуществления контроля осуществляемых платежей. В качестве документа, подтверждающего ИНН физического лица, выступало свидетельство налогового органа о присвоении ИНН. При открытии расчетных счетов своим клиентам банк ЮМК в составе пакета документов вместо ИНН требовал у физлица паспорт, соответственно, данными ИНН не обладал и не указывал их в структуре ФЭС.

"Таким образом, Банк России указывает, что квалифицирующим признаком правонарушения является невозможность проведения мероприятий по финансовому мониторингу вследствие отсутствия по вине банка необходимых сведений. Однако единственным основанием для аннулирования лицензии заявителя явилось отсутствие в сообщениях об операциях обязательного контроля ИНН единоличного исполнительного органа плательщика. ИНН физического лица - представителя клиента банка в данных конкретных случаях не влияет на проведение или непроведение платежа", - говорилось в решении.

Кроме того, суд обратил внимание, что какие-либо меры реагирования за неисполнение банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, предусмотренные законом о ЦБ, по отношению к заявителю не применялись, предписания об устранении нарушений не выдавались. К административной ответственности банк не привлекался, что не оспаривалось в судебном заседании представителем ЦБ.

Кроме того, суд счел, что ЦБ не смог доказать неоднократность нарушения, поскольку нарушения, выявленные в рамках одной проверки с учетом конкретных обстоятельств дела, не могут быть квалифицированы как неоднократные и влекущие отзыв лицензии.

В ноябре 2021 года ЦБ обжаловал решение Арбитражного суда Москвы. Апелляционная инстанция подтвердила законность судебного решения.

В феврале 2022 года ЦБ подал кассационную жалобу в Арбитражный суд Московского округа.

ЮМК банк был образован в 2009 году, предоставлял услуги по кредитованию, расчетно-кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, а также услуги по выполнению валютно-обменных операций. По данным ЕГРЮЛ, основными владельцами банка являются ООО "Лантер" (Пятигорск, 50%), а также Наталья и Олег Макаревичи (36%).

ЮМК банк по итогам 2020 года занимал 221-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".