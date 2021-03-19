ЦБ РФ отозвал лицензию у ЮМК банка

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ЮМК банка, говорится в сообщении ЦБ.

По данным регулятора, банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ЦБ отмечает, что деятельность ЮМК банка был ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний. На них приходилась существенная доля кредитного портфеля. При этом более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности были низкокачественными.

"Кроме того, в ходе инспекционной проверки ЮМК банка были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков", - говорится в сообщении.

В банке назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

ЮМК Банк не является участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, кредитная организация занимала 222-е место по величине активов в банковской системе РФ.

ЮМК банк был образован в Краснодаре в 2009 году. Он оказывал услуги по кредитованию, рассчетно-кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, а также по выполнению валютно-обменных операций. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", основными владельцами банка являются ООО "Лантер" (Пятигорск), которому принадлежит 50% в уставном капитале банка, а также Наталья и Олег Макаревичи, которым в сумме принадлежит 36% в уставном капитале.

ЮМК банк по итогам 2020 года занимает 221-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".