Под санкции Евросоюза попали Греф, Дерипаска и концерн "Калашников"

В санкционном списке оказались главреды "КП" и "МК", а против ряда банков введены блокирующие санкции

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Под персональные санкции Евросоюза попали глава Сбербанка Герман Греф, бизнесмен Олег Дерипаска и другие представители крупного российского бизнеса. Подробности по пятому пакету санкций опубликованы в официальном журнале Евросоюза.

Под ограничения попали всего 18 организаций и 217 граждан, в том числе жители ДНР и ЛНР и члены семей тех, кто раньше попал под санкции. Также введены санкций против компаний, производство и технологии которых связаны с российской спецоперацией на Украине, в том числе концерна "Калашников".

Кроме Грефа и Дерипаски, ЕС ввел санкции против Саида Керимова (сын Сулеймана Керимова, владелец крупного пакета акций "Полюса"), Мусы Бажаева ("Русская платина"), Игоря Кесаева (группа Mercury), главы "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова, Евгения Зубицкого (ПМХ), Григория Березкина (группа ЕСН), Вячеслава Кантора (основной бенефициар "Акрона"), Фархада Ахмедова, Александра Шульгина (СЕО Ozon), Игоря и Бориса Ротенбергов.

Также под санкциями оказались телеведущий и президент медиахолдинга "Звезда" Алексей Пиманов, главные редактора "Комсомольской правды" и "МК" Владимир Сунгоркин и Павел Гусев, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, гендиректор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич, член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко и официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также в список внесены начальник управления президента по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов, начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов и взрослые дочери президента Владимира Путина.

Из компаний в санкционные списки, кроме "Калашникова", попали АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", "Русские машины", несколько судостроительных предприятий, "Корпорация тактическое ракетное вооружение", АО "Росэлектроника" и АО "Арзамасский машиностроительный завод".

Еще ЕС ввел блокирующие санкции против ВТБ, банка "ФК Открытие", Новикомбанка и Совкомбанка, говорится в официальном журнале ЕС.

Ранее стало известно, что ЕС запретил импорт из России таких товаров, как древесина, цемент, удобрения, морепродукты и спиртные напитки.

Кроме того, ЕС решил ввести ограничения на экспорт квантовых компьютеров и передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, чувствительного оборудования и оснащения для транспорта. Запреты на экспорт и импорт в стоимостном выражении составляют 10 млрд евро и 5,5 млрд евро соответственно.

Пятым пакетом санкций против России предусмотрено эмбарго на поставки российского угля, оно начнет действовать с августа 2022 года. Ежегодный объем импорта угля в ЕС на данный момент составляет 8 млрд евро.

Также ЕС запретил импорт хлористого калия из Белоруссии через Россию.

Исключены из санкций перевозки ряда товаров, таких как фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые товары, включая пшеницу. Кроме того, санкции не распространяются на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.