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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:19

Евросоюз ввел квоты на импорт калийных и сложных удобрений из России

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках очередного пакета санкций ограничил импорт удобрений из России.

Ограничения не распространяются на поставки до 10 июля в рамках контрактов, заключенных до 9 апреля этого года, говорится в Официальном журнале ЕС.

С 10 июля Евросоюз вводит квоты на импорт ряда российских удобрений сроком на один год. Квота на ввоз хлористого калия (код 3104 20) составит 837,57 тысяч тонн, сложных и иных удобрений с содержанием калия (коды 3105 20, 3105 60 и 3105 90) - 1 577 807 тысяч тонн.

Размер квот может корректироваться Еврокомиссией.

Ограничений на ввоз других видов удобрений не предусмотрено.

Ранее в пятницу Еврокомиссия сообщила, что в рамках нового пакета санкций против России предпримет "меры по противодействию поставок хлористого калия из Белоруссии" в обход санкций.

Евросоюз Россия
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