Илон Маск планирует купить Twitter, оценив его в $43,4 млрд

Илон Маск Фото: Christian Marquardt - Pool/Getty Images

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Основатель и глава Tesla Inc. Илон Маск намерен приобрести компанию Twitter Inc., владеющей одноименной соцсетью.

Маск предлагает $54,2 за акцию, что предусматривает 18%-ную премию к цене закрытия торгов в среду, сообщает издание Barron's со ссылкой на регуляторные документы.

Предложение Маска оценивает стоимость компании в $43,39 млрд.

В начале апреля стало известно, что Маск является владельцем 9,2% акций Twitter. Компания предложила ему занять место в совете директоров с условием, что он не может владеть более 14,9% акций, но он отказался занять кресло в совете.

Акции Twitter подскочили в цене на 11% в ходе предварительных торгов в четверг.