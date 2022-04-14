МТС купила 58,38% провайдера услуг безопасности "Гольфстрим охранные системы"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" купило 58,38% акций АО "Гольфстрим охранные системы", специализирующегося на предоставлении услуг безопасности и "умного дома", сообщил СЕО МТС Вячеслав Николаев на пресс-конференции в четверг.

Сумма сделки - 2 млрд рублей. Условия сделки также предусматривает консолидацию 100% АО в течение 3 лет.

Продавца доли МТС не уточнила.

На базе актива компания будет развивать новое бизнес-направление "Умный дом".

АО "Гольфстрим охранные системы" основано в 1994 г. Компания предоставляет комплексные решения для защиты от проникновения, пожара, протечек воды, а также элементы "умного дома"; решения доступны для установки в домах, офисах, квартирах, магазинах.

По словам Николаева, об "умном доме" говорят на протяжении уже нескольких лет, однако до сих пор предложения включали в себя продажу отдельных "умных" приборов, а не комплексных решений.

"Многие технологии, которые развивает МТС, такие как интеллектуальное видеонаблюдение, аналитика данных, IoT-платформы и сети, могут лечь в основу принципиально новых решений для обеспечения безопасности недвижимости и цифрового управления домом и офисом", - отметил Николаев.

В течение 3-5 лет МТС нацелена охватить решениями "умного дома" около 10 млн домохозяйств.

По его словам, в развитие нового бизнес-направления МТС может вложить минимум несколько сотен миллионов рублей в ближайшие пару лет. В том числе, МТС и "Гольфстрим" будут совместно инвестировать в M&A в сегменте "умного дома", отметил CEO "Гольфстрим" Алексей Давыдов, который будет курировать новое бизнес-направление МТС. Речь идет в том числе о венчурных сделках на рынке.

Развитие бизнес-вертикали будет происходить по четырем направлениям: безопасность (защита от проникновений и аварий, умное страхование, управление климатом, оплата ЖКХ), видеоаналитика, сервисы геолокации и помощи (медпомощь, кнопка SOS, геотрекинг детей и родственников), домашние сервисы (взаимодействие с управляющими компаниями, доставка, бытовые сервисы и др.).

На первом этапе сотрудничества, в 2022 году компании выпустят IP-камеру производства MTS AI (VisionLabs) с кнопкой быстрого реагирования от "Гольфстрим".

"Гольфстрим охранные системы"

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", по итогам 2021 года выручка АО "Гольфстрим охранные системы" осталась практически неизменной по отношению к 2020 году и составила 1,73 млрд рублей. Прибыль от продаж сократилась на 23%, до 294 млн рублей, чистая прибыль снизилась на 9%, до 182 млн рублей.

Согласно материалам АО "Гольфстрим охранные системы", компания создана в 1994 году. В 1999 году ее акционерами являлись американское торговое предприятие U.S. Express - 67% акций, американское торговое предприятие Misash security systems, Inc. - 18% акций, Вениамин Письман - 6,3% акций, Артур Файзуллин - 3,8% акций, Ильдар Насхутдинов - 2,5% акций.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс" от 2009 года, 100% владельцем компании являлась кипрская Renninga Holdings Limited. Более актуальная информация о бенефициарах не раскрывалась.