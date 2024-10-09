Поиск

МТС консолидировала 100% ООО "МТС Умный дом"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" приобрело 25,75% ООО "МТС Умный дом", консолидировав 100% компании.

По данным ЕГРЮЛ, изменение доли зарегистрировано 8 октября. Продавцом выступил Вениамин Письман.

Он вошел в капитал ООО "МТС Умный дом" в мае 2023 года, кода МТС выкупила у него АО "Гольфстрим охранные системы", на базе которого телеком-оператор собирался развивать бизнес-направление "Умный дом". Также Письман тогда стал председателем совета директоров ООО "МТС Умный дом".

ООО "МТС Умный дом" зарегистрировано в марте 2023 года с уставным капиталом 1,4 млрд рублей. Выручка в 2023 году составила 26 млн рублей, чистый убыток - 188,7 млн рублей.

МТС Вениамин Письман МТС Умный Дом Гольфстрим
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Boeing в январе-сентябре снизил поставки самолетов на 21%

Boeing в январе-сентябре снизил поставки самолетов на 21%

"Росхим" купил у Росимущества 100% акций "Волжского оргсинтеза"

Германия ухудшила прогноз для экономики на 2024 год

Бюджет РФ за 9 месяцев выполнен с профицитом 0,1% ВВП

Карточные клиенты ХКФ банка с 11 ноября будут переведены в Совкомбанк

"СПБ биржа" технически готова запустить торги в выходные

"СПБ биржа" технически готова запустить торги в выходные

Нефть Brent подешевела до $76,58 за баррель

Глава Минсельхоза сообщила, что РФ может увеличить импортную пошлину на цветы

Глава Минсельхоза сообщила, что РФ может увеличить импортную пошлину на цветы

Единственный российский ответчик по иску Генпрокуратуры к Shell ликвидируется

Минюст США может рекомендовать разделение бизнеса Google

Минюст США может рекомендовать разделение бизнеса Google
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });