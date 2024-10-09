МТС консолидировала 100% ООО "МТС Умный дом"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" приобрело 25,75% ООО "МТС Умный дом", консолидировав 100% компании.

По данным ЕГРЮЛ, изменение доли зарегистрировано 8 октября. Продавцом выступил Вениамин Письман.

Он вошел в капитал ООО "МТС Умный дом" в мае 2023 года, кода МТС выкупила у него АО "Гольфстрим охранные системы", на базе которого телеком-оператор собирался развивать бизнес-направление "Умный дом". Также Письман тогда стал председателем совета директоров ООО "МТС Умный дом".

ООО "МТС Умный дом" зарегистрировано в марте 2023 года с уставным капиталом 1,4 млрд рублей. Выручка в 2023 году составила 26 млн рублей, чистый убыток - 188,7 млн рублей.