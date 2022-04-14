S&P понизило рейтинги "ЕвроХима" до "выборочного дефолта" и отозвало их

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные кредитные рейтинги швейцарской Eurochem Group AG, холдинговой структуры российского производителя удобрений "ЕвроХим", до "SD" (выборочный дефолт) с "CCC-" и отозвало их.

13 марта Eurochem просрочила купонные выплаты по выпуску евробондов объемом $700 млн, говорится в пресс-релизе агентства.

Рейтинги отозваны вслед за введением Евросоюзом запрета на рейтинговые действия в отношении России и ее эмитентов.

ЕС 15 марта 2022 года ввел запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям, а также запрет на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.