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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:04

S&P понизило рейтинги "ЕвроХима" до "выборочного дефолта" и отозвало их

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные кредитные рейтинги швейцарской Eurochem Group AG, холдинговой структуры российского производителя удобрений "ЕвроХим", до "SD" (выборочный дефолт) с "CCC-" и отозвало их.

13 марта Eurochem просрочила купонные выплаты по выпуску евробондов объемом $700 млн, говорится в пресс-релизе агентства.

Рейтинги отозваны вслед за введением Евросоюзом запрета на рейтинговые действия в отношении России и ее эмитентов.

ЕС 15 марта 2022 года ввел запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям, а также запрет на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.

ЕвроХим Eurochem Group Евросоюз S&P
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