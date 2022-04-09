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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:51

S&P понизило рейтинги РФ в иностранной валюте до "выборочного дефолта"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Российской Федерации в иностранной валюте до "SD" (выборочный дефолт), говорится в пресс-релизе агентства.

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Рейтинги понижены после того как Минфин РФ осуществил выплаты по выпускам "Россия-2022" и "Россия-2042" в рублях на фоне запрета США использовать для обслуживания внешнего долга замороженные валютные резервы.

"Хотя дефолт может быть устранен в течение 30-дневного льготного периода, предусмотренного условиями выпуска облигаций, мы не ожидаем, что инвесторы смогут конвертировать эти рублевые платежи в изначально предусмотренный долларовый эквивалент, или что правительство конвертирует эти платежи в течение льготного периода", - говорится в пресс-релизе агентства.

Последнее предположение обусловлено, в частности, мнением S&P о том, что "санкции в отношении России будут расширены в ближайшие недели, что ограничит как желание, так и технические возможности РФ для выполнения обязательств перед международными кредиторами", отмечают в S&P.

S&P отозвало все рейтинги России, включая рейтинги в национальной валюте, находившиеся на уровне "CC/C". Решение об отзыве принято вслед за введением Евросоюзом запрета на рейтинговые действия в отношении РФ и ее эмитентов.

Как сообщалось, Европейский союз 15 марта 2022 года ввел запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям, а также запрет на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.

S&P Global Ratings Россия
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