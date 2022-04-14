Eni сделала новые нефтяные открытия в Египте в концессии Meleiha с "ЛУКОЙЛом"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Eni сделала новые открытия нефти и газа в Западной пустыне Египта в концессиях Meleiha (Мелейя) в объеме примерно 8,5 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сообщает итальянская компания.

Результаты были получены благодаря скважине Nada E Deep 1X, в которой были обнаружены 60 м содержания углеводородов в мелово-юрских формациях Alam El Bueib & Khatatba, скважине Meleiha SE Deep 1X, где были вскрыты 30 м углеводородов в мелово-юрских песках формаций Matruh & Khatatba, и скважине Emry Deep 21 - 35 м УВ в массивных меловых песчаниках Alam El Bueib.

"Эти результаты, добавленные к открытиям 2021 года – в общей сложности 8 разведочных скважин, с 75% результативностью – подтверждают потенциал района. Другие многообещающие разведочные работы в концессии продолжаются", - говорится в пресс-релизе.

"Благодаря этим открытиям Eni через AGIBA, совместное предприятие с EGPC (Egypt General Petroleum Corporation - ИФ), продолжает успешно реализовывать свою стратегию ближней зоны в зрелом бассейне Западной пустыни, направленную на максимизацию добычи путем сдерживания затрат на разработку и минимизации времени выхода на рынок. Кроме того, Eni возобновляет инвестиции в Западной пустыне в связи с недавним приобретением двух разведочных блоков и запланированной в 2022 году сейсморазведкой 3D в концессии Meleiha, направленной на исследование газового потенциала района в соответствии с целями энергетического перехода", - уточняет компания.

Eni присутствует в Египте с 1954 года и в настоящее время является основным производителем в стране с показателем добычи углеводородов на уровне около 360 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. На концессии Meleiha она работает с российским "ЛУКОЙЛом". В проекте управления AGIBA – совместным предприятием EGPC (50%) и Eni (50%, через дочернюю компанию IEOC) – с долей 76%, "ЛУКОЙЛу" принадлежит 24%. В концессии Юго-Западная Мелейя (South West Meleiha) Eni принадлежит 100%.

Meleiha – один из первых зарубежных добывающих проектов "ЛУКОЙЛа", компания вошла в него в 1995 году. На блоке по результатам активной доразведки, включая сейсмику 3D и разведочно-поисковое бурение, было открыто несколько высокопродуктивных месторождений: Северная Нада и Гавахер (2007), Аркадия (2010), Эмри Дип (2012), Роза Норт (2013) и Мелейя-Уэст (2014). Промышленная добыча ведется на месторождении Роза Норт.

В прошлом году Eni подписала с Арабской Республикой Египет, EGPC и "ЛУКОЙЛом" соглашение о слиянии концессий Meleiha и Meleiha Deep. В октябре прошлого года итальянская компания сообщала, что сделала новые открытия в концессиях Meleiha и South West Meleiha с предварительной оценкой ресурсов в 50 млн б.н.э.

Добыча нефти в доле "ЛУКОЙЛа" в Египте в 2020 году составила 146 тыс. тонн.