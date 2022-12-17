"ЛУКОЙЛ" запланировал расширить присутствие в Египте за счет участия в новых концессиях

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" намерен расширить свое присутствие в Египте за счет участия в новых концессиях на разработку участков углеводородов, говорится в сообщении министерства нефти и минеральных ресурсов Египта по итогам встречи главы ведомства Тарика аль-Муллы с вице-президентом НК Иваном Романовским.

Стороны обсудили участие "ЛУКОЙЛа" в текущих концессиях по поиску нефти и газа в Западной и Восточной пустынях, а также возможности дальнейшего расширения деятельности российской нефтекомпании в Египте в связи с ее заинтересованностью.

"Вице-президент "ЛУКОЙЛа" по Северной и Южной Америке, Африке и Европе ознакомил с рабочими планами и программами, реализуемыми компанией, включая три ее концессионных участка в Египте, подчеркнув, что "ЛУКОЙЛ" стремится усилить свое присутствие в Египте за счет партнерства на новых концессионных участках, а также по другим направлениям сотрудничества, в частности, погружных насосных установок", - говорится в сообщении.

В свою очередь аль-Мулла отметил, что "ЛУКОЙЛ" имеет перспективы по получению новых участков для поисков нефти и газа, поскольку сотрудничество Египта и компании продолжается давно и отличается совместными успехами.