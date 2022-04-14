OR Group допустила техдефолт по выплате купона бондов 001P-04 на 13,6 млн рублей

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") сообщило, что допустило технический дефолт по выплате купонного дохода за 15-й период по облигациям серии 001Р-04 на сумму 13,56 млн рублей.

В сообщении указано на "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере".

Дата истечения срока технического дефолта - 28 апреля 2022 года.

Компания разместила 4-летний выпуск на 1,5 млрд рублей в январе 2021 года по ставке ежемесячного купона 11% годовых.

После целого ряда техдефолтов и дефолтов по облигациям компания заявила, что совместно с Proxima Capital Group разработала несколько сценариев исполнения долговых обязательств. "До конца апреля OR Group представит подробный план по реструктуризации задолженности", - обещал эмитент.

Проблемы с исполнением обязательств по облигациям компания начала испытывать с выпуска бондов БО-07 (основной владелец Промсвязьбанк). Вслед за дефолтом по выплате "тела" долга облигаций БО-07 последовал дефолт по выплате амортизационной части бондов 001Р-01, а также техдефолт по досрочному погашению данного выпуска и дефолт по выплате купона бондов серии 001Р-02, далее последовали техдефолты по выплате купонов по еще трем выпускам бондов - серий 001Р-03, 002Р-02 и 002Р-03.

В сообщении "ОР" также сообщается, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом своих обязательств по облигациям серий 001Р-01 и 001Р-02 с обеспечением владельцы облигаций могут обратиться с требованиями об исполнении обязательств к поручителю (ПАО "ОР ГРУПП"). "В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям поручители и эмитент несут солидарную ответственность", - отмечается в сущфакте.

В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей.

"Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

OR Group - торговая платформа, на базе которой развивается маркетплейс westfalika.ru и экосистема сервисов. Группа управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika.