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OR Group допустила техдефолт по выплате купона бондов 001P-02 на 9,7 млн рублей

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Владельцы облигаций компании "ОР" серии 001Р-02 получили право требовать досрочного погашения бондов в связи с дефолтом по выплате купона на 9,7 млн руб., сообщил ПВО "Регион финанс".

Владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении облигаций с момента наступления дефолта 13 апреля 2022 года.

Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

При досрочном погашении биржевых облигаций эмитентом должны быть исполнены все обязательства по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

Отмечается, что владельцы бондов также вправе обратиться с требованием об исполнении обязательств по облигациям к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску - ПАО "ОРГ".

Компания "ОР" (прежнее название "Обувь России") допустило дефолт по выплате купонного дохода за 28-й период по облигациям серии 001Р-02 на сумму 9,717 млн руб. 13 апреля 2022 года.

В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указал "отсутствие на расчетном счете денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере".

Компания разместила 5-летний выпуск на 1 млрд руб. в январе 2020 года по ставке 12% годовых.

После целого ряда техдефолтов и дефолтов по облигациям "ОР" заявила, что совместно с Proxima Capital Group разработала несколько сценариев исполнения долговых обязательств.

"До конца апреля OR Group представит подробный план по реструктуризации задолженности", - обещал эмитент.

Проблемы с исполнением обязательств по облигациям компания начала испытывать с выпуска бондов БО-07 (основной владелец Промсвязьбанк). Вслед за дефолтом по выплате "тела" долга облигаций БО-07 последовал дефолт по выплате амортизационной части бондов 001Р-01, а также техдефолт по досрочному погашению данного выпуска и техдефолт по выплате купона облигаций серии 001Р-02. Далее последовали техдефолты по выплате купонов по еще трем выпускам бондов - серий 001Р-03, 002Р-02 и 002Р-03.

В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей.

OR Group Регион Финанс
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