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Владимир Евтушенков вышел из совета директоров АФК "Система"

Владимир Евтушенков вышел из совета директоров АФК "Система"
Владимир Евтушенков
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Основной владелец ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков вышел из совета директоров корпорации по собственному желанию, говорится в пресс-релизе АФК.

Евтушенков возглавлял совет директоров АФК. В пятницу исполняющей обязанности председателя совета директоров избрана Анна Белова, которая входит в совет с 2017 года.

Кроме того, 19 мая состоится внеочередное общее собрание акционеров АФК "Система" на котором будет утвержден количественный состав совета директоров корпорации. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании - 25 апреля 2022 года. Принявшими участие будут считаться акционеры, проголосовавшие до 19 мая.

С 13 апреля Владимир Евтушенков находится под персональными санкциями Великобритании. Ранее он сократил свою долю в корпорации до 49,2%, передав 10-процентный пакет "Системы" своему сыну Феликсу Евтушенкову - члену совета директоров и старшему управляющему партнеру корпорации. Доля Феликса Евтушенкова в уставном капитале АФК "Система" составила 15,2%.

Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются на Лондонской фондовой бирже (free float 5,5%), обыкновенные акции - на Мосбирже (free float 25,3%). Оставшийся пакет распределен между компаниями группы АФК, членами совета директоров и менеджмента.

В портфель активов АФК входят публичные ПАО "МТС", лесопромышленный холдинг Segezha Group, макетплейс Ozon , девелопер "Эталон", а также сеть клиник "Медси", агрохолдинг "Степь", фармхолдинг "Биннофарм Групп" и др.

Избранный на годовом собрании акционеров в 2021 году состав совета директоров включал 12 человек. Помимо Владимира Евтушенкова и Анны Беловой в него были избраны Феликс Евтушенков, СЕО корпорации Владимир Чирахов, глава Segezha Group Михаил Шамолин, Рон Зоммер, а также независимые директора Ярослав Кузьминов, Роджер Маннигс, Анатолий Чубайс, Этьен Шнайдер, Александр Шохин, Давид Якобашвили.

Ранее из совета директоров АФК вышли Роджер Маннингс, Рон Зоммер и Этьен Шнайдер.

АФК Система Владимир Евтушенков
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