Что произошло за день: пятница, 15 апреля

Выход Евтушенкова из совета директоров "Системы", просьба главы "Роснано" проверить работу компании при Чубайсе и декларации о доходах представителей власти

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные РФ заявили об ударе по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар". В Минобороны РФ заявили, что в результате были уничтожены цеха производства и ремонта ЗРК большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет. Министерство также отмечает, что в Мариуполе взят под контроль металлургический комбинат имени Ильича. Вечером военные заявили о предотвращении ракетного удара по Каховской ГЭС.

- Владимир Евтушенков вышел из совета директоров АФК "Система". Ранее он сократил свою долю в корпорации до 49,2%, передав 10% "Системы" своему сыну Феликсу Евтушенкову. С 13 апреля Евтушенков-старший находится под персональными санкциями Великобритании.

- В пятницу были опубликованы декларации о доходах президента РФ, министров, сотрудников администрации и парламентариев. Владимир Путин в 2021 году заработал 10 млн 202 тысячи рублей, премьер-министр РФ Михаил Мишустин - 18,3 млн рублей. Министром с самым высоким доходом остался глава Минпромторга Денис Мантуров (704,7 млн). Самый большой доход в Госдуме задекларировал депутат-коммунист Владимир Блоцкий (3,5 млрд рублей). Наиболее высокие доходы среди членов Совета Федерации получил Валерий Пономарев - 4 млрд 216 млн 966 тыс. рублей.

- На границе скопились фуры из-за требования властей ЕС к перевозчикам из РФ и Белоруссии выехать до 16 апреля. Белоруссии ввела ответный запрет на перемещение автомобилей ЕС.

- Глава "Роснано" Сергей Куликов попросил Генпрокуратуру проверить работу компании при Анатолии Чубайсе. О письме Куликова генпрокурору Игорю Краснову сообщает РБК.

- Россия вышлет 18 сотрудников представительства ЕС. Это ответ МИД РФ на объявление персонами нон грата 19 сотрудников постоянного представительства РФ при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии.

- ЦБ РФ рекомендовал банкам отказаться от выплаты дивидендов в 2022 году.

- Украденную скрипку стоимостью в 100 тыс. евро нашли на помойке в Париже. По данным Le Figaro, инструмент, украденный у музыканта оркестра Елисейских полей в ноябре 2021 года Энрико Тедде, не получил повреждений.