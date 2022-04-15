Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в апреле снизился на 18%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Среднесуточный экспорт природного газа "Газпрома" в дальнее зарубежье за первую половину апреля снизился на 18%, до 407 млн куббометров, по сравнению с 494 млн кубометрами в среднем за март, следует из данных компании.

"Газпром" в апреле продает в Европу меньше газа, чем в марте, но зато по максимальной цене. Апрельские контрактные цены "на месяц вперед" формировались под влиянием рекордного подорожания в марте - на фоне поэтапного введения антироссийских санкций и спекуляций о возможных новых ограничениях.

"Так называемые партнёры из недружественных стран сами признают, что не могут обойтись без российского газа. Несмотря на это, европейские страны постоянно ведут разговоры об отказе от российских поставок, чем дополнительно дестабилизируют рынок и своими руками взвинчивают цены", - накануне прокомментировал ситуацию президент России Владимир Путин.

Если импортный газ поставляется по биржевому индексу "на месяц вперед" (у "Газпрома" около половины экспорта привязано к нему), то его стоимость в апреле составляет около $1400 за тысячу кубометров. Контракт "на день вперед" на спотовом рынке сейчас стоит $1001 за тысячу кубометров. Поэтому покупатели увеличивают закупки на споте, сокращая отбор по рекордно дорогим долгосрочным контрактам. Этим в частности объясняется рост реверсных поставок из Германии в Польшу по "Ямалу-Европе" и сокращение отбора Польшей по прямому контракту с "Газпромом".

Оперативные данные о прокачке газа в середине апреля показывают дальнейшее сокращение отбора газа по импортным контрактам. В мае цена месячного контракта будет существенно ниже, что позволит европейским импортерам увеличить покупку газа для закачки в подземные хранилища. Это произойдёт, если не будет сбоев с переводом европейских покупателей на новую систему оплаты российского газа. Указ президента России определяет, что в случае не поступления денег на специальный счет в Газпромбанке, поставки прекращаются автоматически.

С 1 января по 15 апреля 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 155,9 млрд куб. м газа. Это на 1,3% (на 2,1 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году. Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок снизились на 3,6% (на 3,9 млрд куб. м) - в частности, в связи с теплой погодой в феврале. Поставки в марте и первой половине апреля были на уровне аналогичного периода прошлого года.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 44,6 млрд куб. м - на 26,4% (16 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. При этом "Газпром" продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами. Также концерн отмечает, что растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта с CNPC.