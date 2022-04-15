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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

ЕЭК до 1 октября повысила порог беспошлинного ввоза товаров физлицами до 1 тыс. евро

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) повысил беспошлинный порог ввоза товаров для личного пользования в Россию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию до 1000 евро и 31 кг, сообщила на брифинге в пятницу помощник председателя ЕЭК Ия Малкина.

Мера будет временной – до 1 октября текущего года. Решение вступит в силу через 10 календарных дней с даты опубликования.

"Речь идет о ввозе багажа всеми видами транспорта, кроме воздушного, или его перемещения в пешем порядке", - сказала она, напомнив, что ранее беспошлинный порог составлял 500 евро и 25 кг.

Если стоимость товаров превысит указанные нормы, нужно будет заплатить пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг, отметила Малкина.

В ЕЭК рассчитывают, что мера позволит поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта.

В середине марта совет ЕЭК повысил до 1000 евро порог беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых физлицами в рамках интернет-торговли и перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях.

ЕЭК
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