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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

В ЕЭК не поступало предложений продлить повышенный порог беспошлинного ввоза товаров в 1000 евро

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на текущий момент не направляли предложения о продлении действия повышенного в прошлом году до 1 тыс. евро порога беспошлинного ввоза товаров на территорию союза, сообщила на брифинге помощник председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

Малкина отметила, что если вопрос не будет рассмотрен и не будет принято соответствующих решений, то с 1 апреля порог вернется на прежний уровень: 200 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях и 500 евро для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

ЭкономикаЕЭК рассмотрит поэтапное снижение порога для беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС авиапассажирамиЕЭК рассмотрит поэтапное снижение порога для беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС авиапассажирамиЧитать подробнее

В марте 2022 года совет ЕЭК утвердил повышение лимита беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках интернет-торговли, до 1 тыс. евро с 200 евро (предельный вес посылки остался на уровне 31 кг). В случае превышения весовой или стоимостной нормы пошлина составит 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг.

Позднее, в апреле, ЕЭК также увеличила до 1 тыс. с 500 евро порог беспошлинного ввоза физлицами товаров для личного пользования в Россию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию (максимальный вес ввозимого без уплаты пошлины товара увеличен до 31 кг с 25 кг). Речь идет о ввозе багажа всеми видами транспорта, кроме воздушного, или его перемещении в пешем порядке. Если стоимость или вес товаров превышают указанные нормы, действует пошлина в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг.

Обе меры по увеличению порога беспошлинного ввоза принимались как временные и должны были истечь 1 октября 2022 года, но осенью были продлены до 1 апреля 2023 года.

ЕЭК ЕАЭС
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