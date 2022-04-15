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Совет директоров Twitter принял меры по защите от покупки компании Маском

Совет директоров Twitter принял меры по защите от покупки компании Маском
Илон Маск
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Twitter, владеющей одноименной соцсетью, решил провести дополнительную эмиссию акций ради защиты от враждебного поглощения, инициированного главой Tesla Илоном Маском, пишет MarketWatch.

Выбранная руководством компании стратегия называется "отравленная пилюля", ее цель - снизить привлекательность объекта поглощения. Допэмиссия будет осуществлена, если кто-либо увеличит свою долю в Twitter до 15% и более без одобрения со стороны совета директоров компании.

Решение будет оставаться в силе до 14 апреля 2023 года.

Маск, до этого увеличивший долю в Twitter примерно до 9,2%, сделал предложение о покупке компании по $54,2 за бумагу, оценив ее, таким образом, в $43,4 млрд.

Акции Twitter не торгуются в пятницу, поскольку Нью-Йоркская фондовая биржа закрыта в связи с пасхальными праздниками. В четверг бумаги компании подешевели на 1,7%, ее капитализация составляет $36,1 млрд.

Илон Маск Tesla США Twitter
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