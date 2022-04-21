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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Жилье в новостройках Петербурга подорожало на 17% с начала года

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Средняя цена "квадрата" в новостройках Петербурга выросла на 17% с начала года, сообщили в компании Nikoliers.

"По состоянию на конец марта 2022 года, средневзвешенная стоимость кв. м первичном рынке жилья (включая комфорт-, бизнес- и премиум-классы) составила 247 тысяч руб. Это на 17% выше результатов IV квартала 2021 года и на 40% - I квартала 2021 года", - говорится в сообщении.

Жилье в комфорт-классе и бизнес-классе за квартал подорожало на 14%. Там стоимость "квадрата" составила 199,5 тысячи рублей и 300,8 тысячи рублей соответственно. В премиальном сегменте с начала 2022 года цена кв. м выросла на 10% и достигла значения в 440,1 тысячи рублей.

"Дефицит строительных материалов и рост стоимости заемных средств стали драйвером динамичного увеличения стоимости проектов на старте. Так, квартиры в премиальных жилых комплексах, находящиеся на стадии котлована, могут быть на 15-30% дороже аналогичных, находящихся на высокой стадии готовности, из-за большей зависимости от иностранных материалов", - прокомментировала директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Елизавета Конвей.

Отмечается, что объем спроса по всем классам в среднем снизился на 10% за год. Всего с января по март 2022 года было продано 580 тысяч кв. м жилья, или 14 645 квартир.

При этом более 39% от количества сделок были зарегистрированы в марте 2022 года. Повышенный спрос на жилую недвижимость был вызван снижением курса рубля и закрытием ипотечных сделок на ранее одобренных условиях. После увеличения ключевой ставки ЦБ уровень спроса начал показывать другую динамику.

"Несмотря на снижение спроса и покупательной способности населения, мы не видим предпосылок для серьезной корректировки цен на первичном рынке жилья в ближайшей перспективе. Нарастающий дефицит предложения, связанный с падением девелоперской активности, а также нехватка стройматериалов и удорожание заемных средств нивелируют возможное уменьшение стоимости квадратного метра в продаже", - заключила Конвей.

Nikoliers Петербург Елизавета Конвей
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