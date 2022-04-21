Японская Marubeni будет соблюдать все санкции против России

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Японская Marubeni Group сообщила, что намерена соблюдать санкции, введенные правительством страны против России на фоне ситуации на Украине.

"Кроме того, мы не будем заниматься каким-либо новым бизнесом, связанным с Россией, и по возможности будем вести переговоры о прекращении существующих сделок", - говорится в сообщении.

Компания продолжает собирать информацию и намерена принять соответствующие меры, руководствуясь, в том числе, соображениями безопасности.

Marubeni - один из акционеров японского консорциума SODECO, владеющего 30%-ной долей участия в проекте "Сахалин-1".

Кроме того, компания является инвестором проекта ООО "Волгоград полимер" (владельцы - Роман Троценко и его бизнес-партнер Андрей Донских), предполагающего строительство производства метанола мощностью 1 млн тонн в год.

Предприятие планировалось запустить в 2023 году.