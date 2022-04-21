Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Японская Marubeni будет соблюдать все санкции против России

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Японская Marubeni Group сообщила, что намерена соблюдать санкции, введенные правительством страны против России на фоне ситуации на Украине.

"Кроме того, мы не будем заниматься каким-либо новым бизнесом, связанным с Россией, и по возможности будем вести переговоры о прекращении существующих сделок", - говорится в сообщении.

Компания продолжает собирать информацию и намерена принять соответствующие меры, руководствуясь, в том числе, соображениями безопасности.

Marubeni - один из акционеров японского консорциума SODECO, владеющего 30%-ной долей участия в проекте "Сахалин-1".

Кроме того, компания является инвестором проекта ООО "Волгоград полимер" (владельцы - Роман Троценко и его бизнес-партнер Андрей Донских), предполагающего строительство производства метанола мощностью 1 млн тонн в год.

Предприятие планировалось запустить в 2023 году.

Marubeni Group Япония Украина SODECO Сахалин-1 Волгоград Полимер Роман Троценко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть, унесенная ветром: хроника шторма на морском терминале КТК. Обзор

Нефть, унесенная ветром: хроника шторма на морском терминале КТК. Обзор

До 11 млн руб. выросла сумма штрафов Google за неудаление фейков о спецоперации

SWIFT отметил падение доли евро в международных расчетах до минимума с июня 2020 г.

SWIFT отметил падение доли евро в международных расчетах до минимума с июня 2020 г.

Google оштрафовали на 4 млн руб. за неудаление фейков о спецоперации на Украине

Неамериканским платежным системам запретили обслуживать в США карты санкционных банков РФ

Неамериканским платежным системам запретили обслуживать в США карты санкционных банков РФ

Набиуллина отметила, что санкции бьют даже по высоколокализованным производствам

Набиуллина отметила, что санкции бьют даже по высоколокализованным производствам

Инвесткомпания Билла Акмана продала долю в Netflix с убытком в $400 млн

Forbes опубликовал рейтинг богатейших российских бизнесменов за 2022 год

Forbes опубликовал рейтинг богатейших российских бизнесменов за 2022 год

"Яндекс" отозвал прогноз финансовых показателей на 2022 год

"Яндекс" отозвал прогноз финансовых показателей на 2022 год

"М.Видео-Эльдорадо" не исключила сокращения инвестпрограммы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });