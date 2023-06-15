Китайская CNCEC примет участие в метанольном проекте AEON

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Китайская национальная химико-инженерная корпорация (CNCEC) вместе с холдингом AEON Романа Троценко примет участие в строительстве в Волгограде завода метанола мощностью 1 млн тонн в год, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

Контракт на проектирование, закупку и строительство подписан между гендиректором компании-инвестора GTM One (входит в холдинг AEON) Бахтиёром Касимовым и управляющим директором международного подразделения CNCEC Бао Гуандуном на площадке ПМЭФ. На церемонии также присутствовал председатель совета директоров AEON Роман Троценко.

"Троценко отметил, что технологическим партнером проекта стала ведущая китайская компания по химическому строительству. Представитель CNCEC подчеркнул, что подписание договора имеет большое значение не только для двух компаний, но и для двух стран - России и Китая", - говорится в сообщении.

Проект по строительству завода назван якорным для территории особой экономической зоны "Химпром" в Волгограде. Общая планируемая стоимость проекта - более 80 млрд рублей.

В 2019 году ООО "Промышленные технологии" (Промтех) купило производственный комплекс волгоградского обанкротившегося завода "Химпром" за 103,2 млн рублей. С 2021 года там идет подготовка к строительству завода по производству метанола мощностью 1 млн тонн в год и дальнейшему созданию химического кластера. На тот момент инвестиции оценивались в сумму свыше 50 млрд рублей.

Головной компанией проекта стала "Волгоград Полимер" (является материнской компанией для ряда юрлиц, созданных под конкретные проекты в рамках химического кластера), а управляющей компанией всего кластера - "Джи Ти Эм 1" (GTM One).

В апреле 2019 года Троценко говорил, что предприятие по производству метанола в Волгограде планируется запустить в 2023 году.

В октябре 2022 года правительство одобрило учреждение особой экономической зоны на территории "Химпрома". На объекте планируется создать более 800 рабочих мест и реализовать проекты по строительству заводов, производящих метанол, биопротеины, химические средства защиты растений и уксусную кислоту.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Волгоград Полимер" владеет 95% долей в ООО "Промышленные технологии". Совладельцами ООО "Волгоград Полимер" и ООО "Джи Ти Эм 1" являются Троценко и Андрей Донских (по 48,75% в каждой компании), а также Александр Шведов (2,5%).