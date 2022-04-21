Ритейлер "Ситилинк" задумался об открытии собственного производства

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Ситилинк", специализирующийся на электронике и бытовой технике, планирует наладить собственное производство товаров, сообщил генеральный директор компании Михаил Славинский.

"Мы сейчас договорились, что мы проработаем варианты взаимодействия и выстраивания производства. Возможно, что-то из этого получится. (. . .) Но это все надо считать. Безусловно, если будет возможность, мы будем это рассматривать и реализовывать", - сказал глава компании журналистам в четверг после церемонии открытия логистического центра с шоурумом в Петербурге.

Славинский не стал уточнять, какие товары может начать производить компания и в какие сроки.

Власти Петербурга в четверг обсудили с компанией ее производственные планы, заявил присутствовавший на церемонии председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

"Мы сегодня поговорили о том, какого рода производство компания "Ситилинк" может развить в Санкт-Петербурге", - сказал чиновник.

Славинский также сообщил, что на следующей неделе компания на своем сайте начнет принимать заявки от российских производителей, которые хотят представить свою продукцию в шоуруме. Сейчас доля российских товаров в ассортименте ритейлера составляет около 10%. Всего в продаже 150 тыс. наименований.

Гендиректор отметил, что глобальных сбоев с поставками товаров нет. "Сказать о том, что у нас всё, перестали приходить товары, нельзя. Есть конкретные случаи, бывают перебои с товарами. Но сегодня его (сбоя - ИФ) нет, завтра он появился", - объяснил Славинский.

Он подчеркнул, что запасов товаров достаточно. По его словам, на складе даже есть продукция ушедших из России брендов.

"Мы давно уже на этом рынке. У нас очень много договоренностей, контрактов с российскими, зарубежными производителями. На сегодняшний день мы не испытываем дефицита в товарах", - заверил Славинский.

"Ситилинк" - одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники в России, входит в ГК Merlion. Компания объединяет более 1 тыс. магазинов и пунктов выдачи заказов в РФ, а также онлайн-магазин. Логистические хабы компании расположены в Петербурге, Московской области, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.