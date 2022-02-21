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"Ситилинк" нарастил товарооборот в 2021 году на 26%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер бытовой техники и электроники "Ситилинк" сообщил, что по итогам 2021 года нарастил товарооборот на 26% - до 175 млрд рублей.

В отчетном периоде ежедневная аудитория сервиса составила 2,3 млн человек, количество выданных в прошлом году заказов составило 13,8 млн.

В прошлом году "Ситилинк" открыл 262 новые точки, в результате сеть компании включает 1069 магазинов и ПВЗ в 500 городах России.

Площадь рознично-складской сети выросла в 1,5 раза - до 253 тыс. кв. м., с учетом логистических мощностей - до 400 тыс. кв. м.

В ноябре "Ситилинк" открыл логистический хаб в Петербурге площадью 14 тыс. кв. метров. Сейчас "Ситилинк" использует четыре логистических хаба общей площадью более 138 тыс. кв. м (в Московской области, в Ростове-на-Дону, Петербурге и Екатеринбурге). В 2022 году компания намерена удвоить логистические мощности.

"Ситилинк" входит в группу компаний Merlion.

Ситилинк Merlion Петербург Московская область

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