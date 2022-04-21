Потребление газа в РФ минувшей зимой достигло нового рекорда

Это связано с ростом спроса по всем отраслям промышленности

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Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Потребление природного газа в России в зоне Единой системы газоснабжения (ЕСГ) в минувшем отопительном сезоне достигло нового рекорда, сообщил "Газпром" по итогам рассмотрения на правлении итогов работы в осенне-зимний период 2021/2022 года.

Если опираться на данные оперативных сводок "Газпрома" о поставках газа на российский рынок, то поставки газа российским потребителями в сезон 2021/22 года составили 177 млрд куб. м, за сезон 2020/21 - 170 млрд куб. м.

"По предварительным данным, суммарный объем поставок газа потребителям России по ГТС "Газпрома" (из ресурсов всех поставщиков) в IV квартале 2021 года и I квартале 2022 года достиг рекордного уровня. В частности, по сравнению с прошлым осенне-зимним периодом увеличился спрос со стороны предприятий электроэнергетики, нефтехимической, цементной, агрохимической и металлургической промышленности", - отмечает "Газпром" в оперативном сообщении.

"В течение октября-марта "Газпром", как и всегда, полностью выполнял обязательства перед отечественными потребителями и заявки по экспортным контрактам. Итоги прошедшего осенне-зимнего периода еще раз подчеркнули важность наличия необходимых запасов газа в подземных хранилищах и поддержание высокого уровня их производительности до окончания холодов", - подчеркивает российская компания.

Прошедший осенне-зимний период в зоне действия Единой системы газоснабжения России (ЕСГ) в целом характеризовался погодными условиями, близкими к климатической норме, отмечают российские газовики.

При этом температура декабря 2021 года была ниже климатической нормы. В результате резкого похолодания температура воздуха опускалась до аномально низких значений - минус 17 градусов (на 9 градусов ниже климатической нормы для этого месяца). В этот период "Газпром" оперативно вывел производственные объекты на максимальные режимы работы. В том числе, в последние дни декабря суточный отбор газа из российских подземных хранилищ был самым высоким для этих дней за предыдущие пять лет, а поставки газа из газотранспортной системы (ГТС) "Газпрома" на внутренний рынок доходили до 1,656 млрд куб. м в сутки.

"Кроме того, прошедший отопительный сезон еще раз подтвердил, что зимний период включает календарно весенний месяц март. Температура в течение двух недель в середине марта 2022 года держалась ниже климатической нормы, а 10 марта средняя температура в зоне действия ЕСГ опускалась до минус 11 градусов", - отмечает "Газпром".

К зиме 2022/23 годов в российских ПХГ будет создан рекордный резерв газа - 72,662 млрд куб. м активного газа (72,638 млрд куб. м - резерв к началу сезона 2021/22).

Производительность хранилищ выйдет на новый максимум - 852,4 млн куб. м в сутки (847,9 млн куб. м в предыдущем сезоне).