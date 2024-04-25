"Газпром" сообщил о рекордном объеме поставок газа на российский рынок

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Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Общий объем поставок газа на внутренний рынок России с октября 2023 по март 2024 года по газотранспортной системе "Газпрома" достиг исторически рекордного уровня и примерно на 5% превысил показатель отопительного сезона 2022/2023 года, сообщает "Газпром", не уточняя абсолютных значений.

Единая система газоснабжения - сеть магистральных газопроводов "Газпрома", которая охватывает европейскую часть России и Сибирь до Алтая и Кузбасса. Восточнее газоснабжение пока представлено автономными газотранспортными системами, которое в перспективе планируется соединить с ЕСГ.

В четверг правление концерна рассмотрело итоги работы обществ и организаций группы в осенне-зимний период 2023/2024 года и меры, необходимые для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период 2024/2025 года.

Отмечено, что производственный комплекс "Газпрома" надежно обеспечивает потребителей газом в необходимых объемах, в том числе в условиях пикового спроса.

Газовики отмечают, что особенно морозными были декабрь 2023 года и январь 2024 года, когда средняя температура наружного воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения (ЕСГ) была ниже климатической нормы. Пик аномальных холодов пришелся на первую половину января: 12 января средняя температура снизилась до минус 14,3 градусов Цельсия, а 13 января - до минус 19,8 градусов Цельсия. Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществлялись стабильно. Дважды был установлен абсолютный исторический максимум суточных поставок газа: 12 января - 1788,3 млн куб. м, 13 января - 1814,7 млн куб. м. До этого рекордный показатель держался почти десять лет (30 января 2014 года было поставлено 1786,8 млн куб. м газа).

Со стороны зарубежных потребителей, в частности Китая и Узбекистана, во время осенне-зимнего периода также фиксировался повышенный спрос на российский газ. Так, в ноябре-феврале "Газпром" одиннадцать раз обновлял исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

Концерн напоминает, что успешному прохождению осенне-зимнего периода во многом способствовала работа подземных хранилищ газа (ПХГ) "Газпрома". Их мощности последовательно развиваются. К началу сезона отбора 2023/2024 года компания создала в российских хранилищах максимальный исторический оперативный резерв газа - 72,842 млрд куб. м. Потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ также была выведена на рекордный уровень - 858,8 млн куб. м.

Для надежной работы ЕСГ в осенне-зимний период 2024/2025 года правление поручило профильным подразделениям и дочерним обществам к началу нового сезона отбора создать оперативный резерв газа в ПХГ на территории России в объеме 73,034 млрд куб. м. Потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ будет сохранена на уровне предыдущего года - 858,8 млн куб. м. В ПХГ на территории Беларуси оперативный резерв газа составит 1,14 млрд куб. м (новый максимум для республики), в ПХГ на территории Армении - 0,107 млрд куб. м.