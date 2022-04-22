Вклад "АвтоВАЗа" в выручку Renault в I квартале сократился на 23%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Вклад АО "АвтоВАЗ" в общий показатель выручки французского автопроизводителя Renault по итогам I квартала 2022 года составил 527 млн евро, что на 23% меньше, чем годом ранее, говорится в отчете Renault.

Доля московского завода Renault в общей выручке группы составила 367 млн евро (-2%).

Общая выручка группы за отчетный период составила 9,7 млрд евро (-3%).

На снижение выручки российских активов Renault повлияла ситуация на Украине, отмечает компания.

После 24 февраля Renault заявила о прекращении производства на своем московском заводе и планах пересмотра участия в капитале российского автопроизводителя.

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 года была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акции "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились - 68% на 32%.