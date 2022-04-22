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Renault задумался о продаже доли в Nissan

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Французский автомобилестроительный концерн Renault SA рассматривает вариант продажи части доли в японском автопроизводителе Nissan Motor Co., сообщили осведомленные источники агентству Bloomberg.

В результате сделки Renault может привлечь несколько миллиардов евро и направить эти средства на увеличение производства электромобилей или выделение подразделения.

При этом сама Nissan может выкупить у Renault какую-то часть из 1,82 млрд акций, принадлежащих французскому автомобилестроителю, отметили источники агентства.

Renault принадлежит 43% акций Nissan, совокупная оценка которых составляет около 983,5 млрд иен (7,1 млрд евро). Nissan, в свою очередь, является владельцем 15%-ной доли в Renault.

Собеседники Bloomberg добавили, что Renault маловероятно решится на продажу всей доли, так как это приведет к ослаблению альянса с японским партнером. Скорее всего Renault сократит долю до 15%. При таком раскладе компания может привлечь примерно 4,65 млрд евро. Между тем неравные доли Renault и Nissan в друг друге зачастую становились проблемным вопросом для некоторых директоров в руководстве Nissan.

Продажа активов в Nissan может помочь Renault профинансировать структурные изменения, отмечал в феврале глава Renault Лука де Мео. Компания размышляет над выделением и размещением на бирже акций своего подразделения, выпускающего электромобили.

Однако руководство пока не приняло окончательного решения по этому вопросу. "На данном этапе все возможные варианты остаются в рассмотрении", - отметил главный финансовый директор Renault Тьерри Пьетон на конференции, посвященной финансовым результатам за первый квартал. В случае, если компания все же примет решение разместить акции подразделения на открытом рынке, то это может произойти не ранее второго полугодия 2023 года.

Renault Nissan Франция Япония Лука де Мео
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