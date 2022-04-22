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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:09

Индонезия запретит экспорт пальмового масла с 28 апреля

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Индонезия вводит запрет на экспорт пальмового масла с 28 апреля на фоне нехватки этого продукта внутри страны, сообщает газета Nikkei.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил в пятницу, что запрет вводится на неопределенное время.

Такое решение, по его словам, принято, чтобы "обеспечить достаточное и доступное предложение пищевого растительного масла в стране".

Индонезия является крупнейшим мировым производителем и экспортером пальмового масла. Предыдущий запрет на экспорт этого продукта из страны был введен в конце января и снят в марте. Введение запрета привело к скачку цен на пальмовое масло до рекордных максимумов.

Существенный подъем цен был отмечен в конце прошлого года, а уже в этом году ситуацию усугубил российско-украинский конфликт, который, по мнению экспертов, может ограничить предложение растительных масел на мировом рынке.

Несмотря на то, что предложение пальмового масла в Индонезии, резко сократившееся в начале года, на данный момент увеличилось, цены остаются высокими, что толкает вверх инфляцию в стране.

Июльские фьючерсы на пальмовое масло на бирже деривативов в Малайзии в пятницу выросли в цене на 1,1% - до 6384 ринггитов ($1483,62) за тонну.

Индонезия
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