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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

В Индонезии перехватили танкер, нарушивший запрет на экспорт пальмового масла

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - ВМС Индонезии задержали танкер, который пытался вывести из страны в Малайзию груз пальмового масла, несмотря на введенный ранее индонезийскими властями запрет на экспорт этого товара, сообщило в субботу издание Channel NewsAsia.

Инцидент имел место в минувшую среду.

"Судно перевозило 34 контейнера с... пальмовым маслом. Этот тип сырья временно запрещен к экспорту", - заявил представитель ВМС Индонезии.

Channel NewsAsia напоминает, что Индонезия производит примерно 60% пальмового масла в мире, треть продукции потребляется внутри страны. Между тем, на фоне ситуации вокруг Украины цены на растительные масла в мире бьют исторические рекорды.

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Газета отмечает, что в результате цены на пальмовое масло в Индонезии резко поднялись, возникли перебои с поставками товара, а его производители предпочли бы продавать его за рубежом по более высоким ценам. В итоге в ситуацию вмешались власти, которые попытались регулировать ценообразование и запретили экспорт пальмового масла. Это привело к рекордному росту цен на пальмовое, рапсовое, соевое масло за границей.

Предыдущий запрет на экспорт пальмового масла из Индонезии ввели в конце января и сняли в марте. Введение запрета привело к скачку цен на пальмовое масло до рекордных максимумов.

Индонезия Малайзия
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