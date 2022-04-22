"Норникель" может выплатить 1 166 рублей на акцию за 2021 год

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Норникеля" рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате 1 166,22 руб. (около $15,55 по курсу ЦБ на 22 апреля) на одну обыкновенную акцию за 2021 год, говорится в сообщении компании.

В целом, на выплату дивидендов совет рекомендовал направить около 178,3 млрд рублей (около $2,4 млрд по курсу ЦБ РФ на 22 апреля).

Предполагается, что дивиденды получат акционеры компании по данным реестра на 14 июня. Годовое собрание акционеров "Норникеля" пройдет 3 июня.

Годом ранее "Норникель" перечислил акционерам 1 021 руб. на акцию, или около $2,1 млрд по курсу на дату объявления рекомендации. Дивиденды за 9 месяцев 2021 года составили 1 523 руб. на акцию (общий объем выплат - около $3,2 млрд).

Финальные дивиденды за 2021 года - последние, которые "Норникель" выплачивает в соответствии с десятилетним соглашением акционеров, истекающим в конце 2022 года. Дивидендная формула из этого соглашения предполагает выплаты на уровне 60% EBITDA за год.

Традиционно жесткую позицию в вопросе распределения прибыли "Норникеля" занимает "Русал", партнер "Интерроса" по соглашению акционеров, который за счет поступлений от "Норникеля" обслуживает и сокращает долг. "Интеррос" и топ-менеджмент "Норникеля" неоднократно предлагали "Русалу" договориться о снижении выплат на фоне масштабной программы капвложений ГМК, пандемии коронавируса и разлива топлива в 2020 году, но не получали согласия.

После истечения юридически обязывающего документа в 2023 году компании придется пропорционально снизить выплаты, говорил ранее глава "Норникеля" Владимир Потанин. По его мнению, новая дивидендная политика должна предполагать приоритет инвестиций и социальных выплат перед дивидендами, сохраняя при этом определенный уровень доходности для акционеров.

После истечения соглашения акционеров "Норникель" возьмет за основу расчет дивидендов от free cash flow, что снизит поступления акционерам компании, готовящейся к росту инвестиций в проекты развития рудной базы и экологическую программу. "Норникель" ориентируется на дивиденды в размере 50 - 75% FCF, говорил ранее вице-президент ГМК по работе с инвестиционным сообществом Владимир Жуков.

Из-за резко возросшей на фоне введения жестких антироссийских санкций неопределенности и многочисленных технических проблем с проведением платежей значительная часть публичных компаний отказалась от выплаты дивидендов или приостановила уже одобренные ранее выплаты. Круг эмитентов, которые утвердили дивиденды или сделали соответствующие заявления, включает такие компании, как "НОВАТЭК", "Акрон", Segezha Group, "Белуга", "Ростелеком".

При этом "Акрон" исполнил обязательство по выплате дивидендов (были одобрены акционерами 25 февраля) на 65% из-за мер капитального контроля, введенных властями РФ в ответ на санкции ("в связи с принимаемыми органами власти временными мерами экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ"). С начала марта в России действует запрет на выплаты дивидендов в адрес нерезидентов.

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет около 35,95% акций "Норникеля". "Русал" контролирует 26,25%. Доля Crispian - около 4% акций. Казначейские акции, которые "Норникель" оставил для программы стимулирований - 0,5%. Free float "Норникеля" - около 33%.