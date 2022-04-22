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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:46

РФ предоставила Белоруссии отсрочку по кредитам на сумму свыше $1 млрд

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Россия предоставила Белоруссии отсрочку на год по выплате кредитных обязательств на сумму более $1 млрд, заявил в эфире телеканала "Беларусь-1" в пятницу министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.

"Что касается Российской Федерации, то на год нам предоставлена отсрочка по платежам - даже не на календарный год, а больше. И более $1 млрд платежей, которые нам надо было осуществлять, мы сейчас не осуществляем", - сообщил он.

Селиверстов назвал данный шаг со стороны России "дружественным ходом со стороны партнеров".

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