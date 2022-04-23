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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:41

Глава белорусского Минфина не увидел причин бояться технического дефолта

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Минфине Белоруссии не боятся технического дефолта страны, глава ведомства Юрий Селиверстов выразил уверенность, что даже при его объявлении республика не потеряет своих надежных партнеров.

"Те, кто хочет с нами работать и получать от нас платежи, будет от нас получать платежи вне зависимости от того, будет дефолт или нет. Например, наши китайские коллеги. Какая им, по большому счету, разница? А тот, кто не хочет с нами работать и получать от нас платежи, и ввел против нас санкции, наверное, понимал же, что деньги к нему не придут", - заявил Селивёрстов в эфире телеканала "Беларусь-1" в пятницу.

Министр предположил, что вся санкционная политика направлена на доведение страны до состояния дефолта. Объявить его, по мнению главы Минфина, могли бы, обвинив Белоруссию в ряде неплатежей. "Однако грамотные люди разберутся, почему (в республике - ИФ) не могут платить", - полагает он.

"Не думаю, что в нынешней ситуации необходимо бояться дефолта. Ведь те, кто не хотел с нами работать, перестали это делать и без объявления дефолта. Например, Всемирный банк, который сказал: "Мы не будем оплачивать никакие платежи"", - пояснил Селиверстов.

Он обратил внимание на то, что подобные заявления были бы уместны после объявления дефолта, а не при его отсутствии. "Сейчас уже, будет дефолт или нет, от этого мало что поменяется", - заключил глава Минфина.

Ранее Селиверстов сообщил, что Россия предоставила Белоруссии отсрочку на год по выплате кредитных обязательств на сумму более $1 млрд.

Белоруссия Россия
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