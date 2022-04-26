РЖД отправили первый контейнерный поезд в Китай из Калининградской области

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Калининградская железная дорога (КЖД, филиал РЖД) приступила к реализации нового транспортно-логистического проекта по отправке контейнерных поездов со станции Черняховск (Калининградская область) в Китай на станцию Чэнсян (провинция Фуцзянь), сообщила пресс-служба филиала.

"Первый тестовый поезд с контейнерами был погружен на ТЛЦ "Восток-Запад" и отправлен 24 апреля. В составе поезда 100 TEU. По расчетам логистического оператора, поезд должен прибыть на станцию назначения через две недели. Предполагается обратная загрузка вагонов товарами китайского производства", - говорится в пресс-релизе.

Проект реализуется в партнерстве с ГК "Новик". Китайским грузополучателям по новому маршруту будет доставлен калининградский торф.

Как сообщалось, в январе 2022 года новый терминал ООО "Терминально-логистический центр "Восток - Запад", построенный в Черняховске, принял первый контейнерный поезд из Китая.

Раньше товары народного потребления, оборудование и электроника доставлялись в регион отдельными контейнерами в составе транзитных поездов, курсирующих через Калининград в Европу.

ТЛЦ "Восток-Запад" был открыт осенью 2021 года и ориентирован на экспортные и импортные перевозки, а также на обработку транзитных контейнеров, следующих в сообщении между Азией и Европой. В перспективе он может стать одним из ключевых транспортно-логистических хабов на Новом Шелковом пути. Перерабатывающая способность комплекса составит 450 тыс. TEU в год.