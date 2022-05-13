Минтранс предложил помочь бизнесу перестроить логистику в условиях санкций

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Минтранс предложил компенсировать инвесторам транспортно-логистических центров (ТЛЦ) часть затрат по инвестиционным кредитам посредством субсидий из бюджета. Такие предложения министерство направило ряду ведомств, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли.

По его словам, предварительно о необходимости привлечения льготного кредитования заявили 19 ТЛЦ, общая потребность такого финансирования на 2022-2024 годы оценивается почти в 62 млрд рублей.

В качестве одной из возможных мер поддержки Минтранс прорабатывает вопрос выделения субсидий на процентные платежи по таким кредитам в размере 50% от ключевой ставки Банка России. С учетом допущения размера ключевой ставки в 2022 году на уровне 14%, в 2023 году - 12% и в 2024 году - 8% предварительный объем субсидирования составит в текущем году 0,8 млрд рублей, в 2023 году - 2,4 млрд рублей и в 2024 году - 2,7 млрд рублей, сообщил собеседник агентства.

Создание узловых мультимодальных ТЛЦ поможет устранить логистические ограничения на сети РЖД, ускорит товародвижение, а также снизит транспортные издержки. На фоне западных санкций прогнозируется переориентация контейнерного грузопотока на дальневосточное направление со значительным ростом импорта из стран АТР. Формирование опорной сети ТЛЦ вдоль Транссиба, а также в непосредственной близости от дальневосточных морских портов обеспечит оптимальное перераспределение контейнерного грузопотока, поясняет собеседник агентства.

Сейчас в России действуют девять ТЛЦ - подмосковный "Белый Раст", которым владеет "дочка" ОАО "РЖД" "РЖД Логистика" (51%) и 49% у китайской Liaoning Port Group (ранее - Yingkou Port), а также подконтрольные РЖД: ТЛЦ "Кунцево-2" (Москва), ТЛЦ "Тальцы" (Бурятия), ТЛЦ "Гродеково" и ТЛЦ "Первая Речка" в Приморском крае, ТЛЦ "Хабаровск-2", ТЛЦ "Забайкальск", ТЛЦ "Юрьевец" (Владимирская область) и ТЛЦ "Сыктывкар" (Коми).

В ближайших планах - строительство еще 13 ТЛЦ. Так, АО "РЖД Бизнес Актив" планирует в 2023 и в 2024 году начать строительство трех контейнерных терминалов: "Забайкальск" в Забайкальском крае, "Гродеково" в поселке Пограничный Приморского края и "Шушары" в Санкт-Петербурге.

Еще четыре ТЛЦ проектирует ПАО "Трансконтейнер": "Клещиха" в Новосибирске, "Седельниково" в Свердловской области, "Уфимский" в Башкирии и "Угловая" в Приморском крае.

Кроме того, ООО "ЕТТ" (Екатеринбург) планирует построить в Свердловской области ТЛЦ "Уральский", еще два - ООО ФинИнвест" (ТЛЦ "Артем" в Приморском крае и ТЛЦ "Хабаровский" в Хабаровском), новосибирская компания ООО "НТТ" - ТЛЦ "Сибирский" в Новосибирске, ООО "ФВ Приморский" - одноименный ТЛЦ в Приморском крае, ООО "ММЦ Усады" (Домодедово) - ТЛЦ "Усады" в Подмосковье.