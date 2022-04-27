Visa отразила убыток в $35 млн в связи с уходом из РФ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Международная платежная система Visa отразила в отчетности за квартал и полугодие, закончившиеся 31 марта, убытки в $35 млн в составе общих и административных расходов из-за деконсолидации "дочки" в России, говорится в отчетности Visa.

В начале марта Visa заявила о приостановке работы в России в связи с ситуацией на Украине. С 10 марта карты Visa, выпущенные в России, не работают за рубежом и не принимаются к оплате в иностранных интернет магазинах. На территории страны такие карты продолжают работать, так как операции по ним обрабатывает Национальная система платежных карт (НСПК). Чистая прибыль российской "дочки" Visa по РБСУ в 2021 году выросла почти на 5% - до 894,4 млн рублей.

Visa сообщила, что в соответствии с требованиями US GAAP деконсолидировала российскую дочернюю компанию.

За первую половину 2022 финансового года и весь 2021 финансовый год общая чистая выручка Visa от российского бизнеса, включая доходы, полученные как от внутренней, так и от трансграничной деятельности, составила примерно 4% от консолидированной чистой выручки компании.

Компания также сообщила, что понесла расходы на персонал в размере $25 млн в результате мер, принятых для поддержки своих сотрудников в России и Украине.