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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:40

Visa увеличила выручку в III квартале на 19%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Международная платежная система Visa увеличила выручку в третьем квартале до $7,3 млрд, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($6,1 млрд), говорится в отчетности компании.

Как отмечают в Visa, приостановка операций в России снизила выручку на 5%, что оказалось немного выше ожиданий копании (прогнозировалось падение на 4%).

Чистая прибыль компании за третий финансовый квартал, завершившийся 30 июня, выросла до $3,4 млрд, что на 32% больше, чем за третий квартал 2021 года ($2,6 млрд).

Выручка от обработки данных повысилась на 8%, в то время как рост обработки транзакций составил 16%. Увеличение выручки отстает от роста транзакций преимущественно из-за приостановки операций в России, отмечают в компании. Ранее Visa не учитывала транзакции в России, так как не занималась их обработкой (с 2015 года они были переведены на процессинг в Национальную систему платежных карт - НСПК), при этом Visa получала выручку от обработки данных по операциям в России, которая на данный момент перестала поступать.

В связи с приостановкой работы в РФ Visa также сократила расходы примерно на 3%.

Согласно прогнозам компании, выручка за четвертый квартал 2022 года вырастет более чем на 10% (до 20%). В этот расчет уже включены потери от приостановки операций в России, которые оцениваются примерно в 5%.

В начале марта Visa заявила о приостановке работы в России в связи с ситуацией на Украине. С 10 марта карты Visa, выпущенные в России, не работают за рубежом и не принимаются к оплате в иностранных интернет магазинах. На территории страны такие карты продолжают работать, так как операции по ним обрабатывает НСПК.

Ранее в отчетности за второй квартал и полугодие, закончившиеся 31 марта, Visa отразила убытки в $35 млн в составе общих и административных расходов из-за деконсолидации "дочки" в России. Компания также сообщила, что понесла расходы на персонал в размере $25 млн в результате мер, принятых для поддержки своих сотрудников в России и на Украине.

За первую половину 2022 финансового года и весь 2021 финансовый год общая чистая выручка Visa от российского бизнеса, включая доходы, полученные как от внутренней, так и от трансграничной деятельности, составила примерно 4% от консолидированной чистой выручки компании.

Visa США
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