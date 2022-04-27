Зампред ЕК ждет всего лишь замедления развития экономики Евросоюза из-за геополитики

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Из-за происходящего на Украине экономический рост в Евросоюзе замедлится, но не остановится, прогнозирует заместитель председателя Еврокомиссии, комиссар по торговле Валдис Домбровскис. Он сказал об этом агентству BNS.

"Еврокомиссия опубликует свой следующий прогноз в мае. Понятно, что прогнозы будут пересмотрены в сторону понижения, так как предыдущий прогноз для Евросоюза, до войны, предусматривал 4%, и понятно, что таких цифр не будет. В то же время ожидается, что экономический рост затормозится, но не остановится полностью", - сказал еврокомиссар.

Он также выразил обеспокоенность ростом инфляции: "Инфляция в еврозоне в марте достигла рекордного уровня в 7,5%. В ряде стран, в том числе в Латвии, она еще выше".

Домбровскис подчеркнул, что основной причиной инфляции являются высокие цены на энергоносители, и напомнил, что Европейская комиссия опубликовала набор возможных мер, которые государства-члены могли бы принять для смягчения негативных последствий подорожания энергоносителей и ограничения роста цен в целом.