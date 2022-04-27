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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:57

Ритейлер Fix Price в I квартале увеличил выручку на 21,2% до 62,6 млрд рублей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Fix Price, ведущая в РФ сеть магазинов фиксированных цен, в первом квартале этого года увеличила выручку на 21,2%, до 62,6 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании.

Розничная выручка увеличилась на 23,4%, до 55,4 млрд рублей, оптовая – на 7%, до 7,2 млрд рублей. LFL-продажи выросли на 11,6%.

Компания сообщила, что рост выручки произошел благодаря расширению сети магазинов и росту сопоставимых продаж. Общее количество магазинов увеличилось на 179, до 5 083, включая 560 франчайзинговых. Общая торговая площадь магазинов под брендом Fix Price увеличилась на 39,9 тыс. кв. метров, до 1 млн 096,7 тыс. кв. метров. Компания подтвердила ранее объявленный прогноз по количеству чистых открытий – 750 магазинов в 2022 году.

Рост LFL-продаж в магазинах под управлением компании в РФ составил 13,1%, в то время как в магазинах, не подпавших под влияние ограничений, связанных с COVID-19, этот показатель был выше - 14,2%. В Белоруссии и Казахстане в магазинах под управлением компании на LFL-продажи продолжали оказывать значительное влияние ограничения, связанные с COVID-19, а также сложная макроэкономическая и политическая обстановка, говорится в пресс-релизе.

Совет директоров Fix Price принял решение отложить выплату ранее объявленных дивидендов за 2021 год (6,8 рубля на GDR, в сумме 5,8 млрд рублей) на срок до 12 месяцев.

"Компания сделает дополнительное объявление по этому вопросу в установленном порядке", - говорится в ее сообщении.

Fix Price также сообщила, что Елена Титова и Александр Тынкован покинули совет директоров компании.

Как сообщалось, в августе прошлого года Fix Price объявляла промежуточные дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 11,5 рубля на акцию.

Fix Price – крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. Сеть объединяет более 5 тыс. магазинов. Кроме РФ компания работает в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Латвии, Грузии, Киргизии. По итогам 2021 года ритейлер увеличил выручку на 21,3%, до 230,5 млрд рублей.

Fix Price
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