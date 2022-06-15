Ритейлер Fix Price получил постоянную регистрацию на Кипре

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price получил постоянную регистрацию в республике Кипр под официальным названием Fix Price Group Plc, сообщила компания.

В мае Fix Price получил временную регистрацию на Кипре. Ранее компания была зарегистрирована на Британских Виргинских Островах.

В конце февраля совет директоров ритейлера принял решение о редомициляции на Кипре, в конце марта изменение юрисдикции регистрации с BVI на Кипр одобрили акционеры Fix Price.

После редомициляции на Кипре Fix Price планировал провести реорганизацию в форме присоединения своей кипрской дочерней компании Kolmaz Holdings Ltd., после чего Kolmaz прекратит существование. Предполагается, что редомициляция и реорганизация упростят холдинговую структуру группы и будут содействовать в достижении прочих эффективностей, сообщала компания.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. Сеть объединяет более 5 тыс. магазинов.

В марте 2021 года Fix Price провел IPO на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже. Базовый объем сделки составил $1,74 млрд, после реализации опциона на переподписку - $1,77 млрд. IPO Fix Price стало крупнейшим за всю историю российского ритейла.