Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно снизились на "Московской бирже" в среду утром; рубль подорожал в обеих валютных парах благодаря как сохраняющемуся преобладанию продаж валюты над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо, так и растущим мировым ценам на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,88-73,42 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,9125 руб./$1 (-61,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 76,605 руб./EUR1 (-22,5 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 43,81 коп. к уровню закрытия 26 апреля, до 74,57 рубля.

Доллар при этом оказался на 20,36 коп. выше уровня действующего официального курса, евро – на 6,2 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро на старте торгов 27 апреля обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо (заметным превышением экспортной выручки над импортом), так и растущими второй день подряд мировыми ценами на нефть. Кроме того, поддержку нацвалюте оказывают и резко выросшие цены на газ после приостановки "Газпромом" поставок в Польшу и Болгарию из-за отказа этих стран оплачивать поставки газа за рубли.

Цены на нефть поднимаются в среду, трейдеры следят за поставками энергоресурсов из России и продолжают оценивать перспективы спроса в Китае. Польша и Болгария, которые отвергли введенную Россией новую систему оплаты поставок газа, ожидают прекращения поставок из РФ уже в среду. Тем временем, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ сократила зависимость от российской нефти и может себе позволить ввести эмбарго на поставки из РФ. Хабек сообщил, что доля России в общем объеме импортируемой Германией нефти сократилась до 12% с 35% до начала российско-украинского конфликта.

Тем временем, из Китая поступают позитивные сигналы: власти Шанхая намекнули на возможность смягчения карантинных мер в связи с сокращением числа новых случаев COVID-19 до минимума за три недели, сообщает агентство Bloomberg. В Пекине заболеваемость также стабилизировалась.

Нефть

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 в среду составила $106,31 за баррель, что на 1,26% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 2,6%, до $104,99 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $102,8 за баррель, что на 1,08% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась 3,2%, до $101,7 за баррель.

Газ

"Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях, сообщила российская компания. "По состоянию на конец рабочего дня 26 апреля "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в рублях, в соответствии с указом президента РФ. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы", - говорится в заявлении. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Булгаргаз" и PGNiG о приостановке поставок газа, начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом. "Болгария и Польша являются транзитными государствами. В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем", - напомнил "Газпром".

На этом фоне спотовая цена газа в Европе при открытии торгов в среду подскочила на четверть - выше $1300/тыс. куб. м. Торги ближайшим (майским) фьючерсом на TTF на бирже ICE Futures открылись на отметке $1375 за тысячу кубометров после закрытия во вторник на уровне $1089. В настоящее время цены колеблются на уровне $1330.

Вместе с тем американские фондовые индексы завершили торги во вторник резким снижением. Значение индекса Nasdaq Composite упало до минимума с декабря 2020 года. На трейдеров оказывают давление такие факторы, как вспышка коронавируса в Китае, повышение уровней инфляции и перспективы увеличения ставок центробанками мира. Все они способствуют росту беспокойства относительно дальнейшего экономического роста и вызывают волатильность на рынке. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном опускаются в ходе торгов в среду, следуя за динамикой рынка акций США, за исключением фондовых индексов Шанхая и Гонконга, которые растут.