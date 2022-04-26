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Болгария отказалась платить Газпрому по новой схеме и ожидает прекращения поставок

Болгария отказалась платить Газпрому по новой схеме и ожидает прекращения поставок
Фото: Frederic Scheidemann/Getty Images

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Газпром экспорт" уведомило компанию "Булгаргаз", что с 27 апреля будут остановлены поставки газа, сообщило Минэнерго Болгарии.

При этом в сообщении отмечается, что "болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и произвела все платежи, требуемые по настоящему договору, своевременно, строго и в соответствии с его пунктами".

Минэнерго отмечает, что по мнению "Булгаргаза", "новый двухэтапный порядок оплаты, предложенный Россией, не соответствует действующему контракту до конца этого года и создает значительные риски для Болгарии, в том числе осуществление платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны".

Министерство энергетики, Болгарский энергетический холдинг, "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" предприняли шаги по созданию альтернативных механизмов поставок природного газа и разрешению ситуации. В настоящее время никаких ограничительных мер для потребления в Болгарии не требуется, заверяют болгарские чиновники.

Как сообщалось, 31 марта президент Владимир Путин подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

Для этого в Газпромбанке для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным. Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются.

Россия Газпром Болгария
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