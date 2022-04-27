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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

Силуанов допустил возможность выкупа алмазов "АЛРОСА" в Гохран

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Министр финансов РФ Антон Силуанов не исключил закупки в Гохран алмазного сырья "АЛРОСА", произведенного в этом году.

"Мы не исключаем возможность закупки в Гохран алмазов, которые производит "АЛРОСА" в этом году. Суммы будут определены позже", - сказал министр журналистам.

Опция выкупа продукции "АЛРОСА" рассматривалась Минфином как антикризисная мера во время пандемии, когда продажи алмазного сырья остановились по всему миру из-за транспортных ограничений. Речь шла о сделке на сумму до $500 млн. Однако во второй половине 2020 года спрос на ювелирные изделия наладился, и "АЛРОСА" отказалась от сделки с Гохраном. Компания отмечала, что такой выкуп в силу законодательных условий мог пройти по цене существенно ниже рыночной.

В кризис 2008-2009 годов, когда спотовые продажи алмазов не осуществлялись почти 9 месяцев, Гохран выкупил у "АЛРОСА" продукцию на $1 млрд. С тех пор подобные масштабные закупки не осуществлялись, самая большая сделка была в 2012 году на $250 млн.

Антон Силуанов АЛРОСА
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