"АЛРОСА" и Минфин заключили соглашение о выкупе алмазов в 2024 году

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Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" и Минфин заключили соглашение о выкупе части произведенного алмазного сырья в 2024 году, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ситуацией.

В рамках этого договора Гохран в марте этого года приобрел у "АЛРОСА" первую партию алмазов, включающую весь срез добычи. Предполагается, что подобные сделки будут регулярно проходить в этом году.

Ранее об этом же со ссылкой на источник сообщило издание Rough&Polished.

Сумма этой сделки не уточняется. Гохран действует в рамках бюджетного лимита на покупку драгметаллов и драгкамней, который на 2024 год составляет 51,5 млрд рублей.

Получить комментарий Минфина и "АЛРОСА" пока не удалось. Также не смог прокомментировать этот вопрос представитель Якутии (контролирует 33% акций "АЛРОСА", поступления от алмазодобытчика формируют почти треть бюджета республики).

Ранее Гохран ежегодно покупал алмазное сырье на $100-200 млн, сейчас сделки будут заключены на больший объем, отметил один из собеседников "Интерфакса".

При этом, по его словам, речь не идет о масштабной закупке сырья, подобной операции 2009 года. Тогда продажи алмазов остановились на фоне финансово-экономического кризиса, и Гохран выкупил у "АЛРОСА" алмазы на сумму около $1 млрд в качестве антикризисной меры.

"Сейчас это один из инструментов поддержки во время санкций. Это позволит "АЛРОСА" частично компенсировать выпадающие доходы из-за текущего хаоса в отрасли, вызванного запретом на российские камни", - пояснил собеседник "Интерфакса".

После введения санкций в начале 2024 года участники рыка должны доказывать нероссийское происхождение алмазного сырья, при этом предназначенные к продаже в странах G7 алмазы с разных континентов проходят сортировку в единственном узле контроля в бельгийском Антверпене. Новые правила привели к образованию многочисленных проблем с платежами и логистикой. Процедуры импорта замедлились даже в отношении алмазов, полученных напрямую от африканских производителей, говорилось в обращении более 100 антверпенских дилеров, которое цитировало агентство Reuters. Участники рынка заявили, что ожидают новых проблем, когда с 1 сентября вступят в силу дополнительные требования по отслеживанию алмазной продукции.

Лимит закупок Гохрана может быть увеличен законодательно. В первой половине 2020 года, когда продажи алмазов остановились во время пандемии, государство рассматривало предложение главы Якутии о выкупе продукции "АЛРОСА" на сумму от $500 млн до $1,7 млрд. Сделка была согласована, но она не потребовалась, так как после обвала к осени 2020 года спрос на рынке восстановился. Возглавлявший тогда "АЛРОСА" Сергей Иванов отмечал, что цена продажи в Гохран была бы ниже рынка.

В январе этого года, комментируя вопрос господдержки "АЛРОСА" из-за санкций, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев говорил, что такой вариант пока не рассматривается. "Пока нет никаких признаков, что потребуется. У компании колоссальный запас прочности, там отрицательный чистый долг, причем с большим запасом", - говорил он, добавив, что компания к санкциям была готова.