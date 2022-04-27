РСПП предложил сделать НРД платежным агентом по евробондам заемщиков из РФ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с новыми предложениями, которые призваны помочь российским заемщикам избежать кросс-дефолтов и массовых судебных исков из-за невозможности на фоне санкций проводить выплаты по еврооблигациям в нормальном режиме, чреватых в том числе опасностью ареста экспортной выручки.

В своем письме ("Интерфакс" ознакомился с его содержанием) глава РСПП предлагает рассмотреть возможность изъятия расчетных функций по евробондам из иностранной юрисдикции и передачи функций платежного агента Национальному расчетному депозитарию (НРД, входит в группу "Московской биржи") через голосование держателей евробондов. Еще одним вариантом решения проблемы могут стать выплаты нерезидентам на валютные спецсчета в российских банках с покупкой принадлежащих им облигаций через Минфин или его агента.

Растущий ком проблем и как их решать

В последнее время ряд российских эмитентов столкнулись с невозможностью выполнения своих обязательств по обслуживанию еврооблигаций ввиду отказа западных банков и других специализированных финансовых институтов проводить платежи, эта ситуация потенциально создаёт риски кросс-дефолтов для российских компаний, говорится в письме.

Одним из вариантов решения проблемы рассматривалось использование замороженных государственных валютных резервов РФ для погашения корпоративных российских обязательств по евробондам посредством схемы, в которой ЦБ РФ выступал бы единым платежным агентом по внешним обязательствам, в том числе и компаний. Однако из-за запрета Минфина США на использование Россией этих средств вариант утратил актуальность, констатирует Шохин.

При этом любые отклонения от закрепленного в долговой документации порядка обслуживания долга неизбежно приведут к наступлению случаев неисполнения обязательств (дефолту), кросс-дефолту и требованию иностранных кредиторов о немедленном полном погашении долгов, исполнить которое для абсолютного большинства российских компаний не представляется возможным, предупреждает глава РСПП.

"Одним из наиболее вероятных способов защиты своих интересов будут обращение иностранных кредиторов в судебные инстанции и наложение обеспечительных мер, следствием применения которых с большой долей вероятности станет блокирование экспортной сбытовой деятельности, арест и обращение взыскания на экспортную выручку и иностранные активы российских заемщиков на суммы, несоизмеримо превышающие размеры долговых обязательств, и тем более размеры купонных и процентных платежей по ним", - отмечается в письме.

Выкуп евробондов у российских держателей, который рассматривался как один из вариантов доведения средств до инвесторов из РФ, также неизбежно будет трактоваться как нарушение правил и требований к процедурам проведения публичных тендеров по выкупу ценных бумаг ввиду дискриминации части инвесторов, которые не смогут принять участие в таком выкупе, подчеркивает глава РСПП. К тому же, большинство российских эмитентов, сталкивающихся со значительными трудностями в производственной и сбытовой деятельности ввиду недружественных действий ряда зарубежных стран, не располагают достаточным объёмом финансовых ресурсов для осуществления выкупа ценных бумаг у российских владельцев.

Возможным решением, по мнению главы РСПП, могло бы стать получение предварительного согласия держателей еврооблигаций на передачу НРД функций платёжного агента и регистратора, то есть изъятие расчётных функций из иностранной юрисдикции в российскую. В пользу такого варианта говорит фактическая структура владения долговыми обязательствами отечественных эмитентов.

"Ввиду преобладания российских держателей в процентном соотношении голосов на соответствующих собраниях держателей такие решения могут быть приняты. Это позволит рассчитаться с российскими инвесторами, и в случае неполного покрытия обязательств перед международными инвесторами (из-за отказа иностранных банков проводить платежи после отправки средств из НРД) данное решение может помочь избежать международного кросс-дефолта", - говорится в письме.

Другим вариантом недопущения кросс-дефолтов может быть (при отсутствии ограничений, установленных в проспектах эмиссии) организация выплат на специальные счета нерезидентов в иностранной валюте, открытые в российских банках, с одновременным предоставлением возможности продажи нерезидентами принадлежащих им облигаций Минфину России или тому, кого он уполномочит. Учитывая понижение суверенного рейтинга и рейтинга российских эмитентов международными рейтинговыми агентствами, нерезидентам будет интересна опция в оперативном режиме реализовать принадлежащие им облигации, полагает Шохин.

РСПП предлагает сформировать комиссию по обеспечению бесперебойного обслуживания долговых инструментов российских эмитентов, включив в нее представителей Минфина, Банка России, НРД, ключевых российских банков, эмитентов, относящихся к числу крупнейших российских промышленных компаний, а также представителей самого бизнес-объединения.

Списки "неплательщиков" все длиннее

В последние недели все больше российских заемщиков на фоне введения беспрецедентных санкций в отношении РФ сталкиваются с техническими проблемами при проведении платежей по еврооблигациям.

Иностранные банки-корреспонденты и банки-агенты замораживают платежи компаний, которые оказались в санкционных списках сами или в них фигурируют их владельцы.

О блокировке выплат на различных этапах или невозможности их провести уже заявили РЖД, "Северсталь", "ЕвроХим", "СУЭК", "РусГидро", ЧТПЗ, "АЛРОСА", Nordgold, ГТЛК, Россельхозбанк, Альфа-банк, "Совкомфлот", "Уралкалий".

Российские эмитенты имеют право осуществлять выплаты по валютному долгу в рублях - такая возможность предусмотрена указом президента РФ от 5 марта. Однако при такой схеме инвесторы из стран, присоединившихся к санкциям против России, получат свои рублевые выплаты на специальные счета типа "С", конвертировать с них средства в валюту можно будет только с разрешения российских властей и при условии восстановления доступа РФ к валютным счетам.

Пока такой схемой кроме Минфина РФ воспользовался только подпавший под жесткие блокирующие санкции ВТБ. Также находящийся под блокирующими санкциями Совкомбанк на прошлой неделе сообщил, что перечислил купон в рублях по долларовому выпуску локальным держателям еврооблигаций, при этом выплаты держателям в международных депозитариях не осуществлялись.

Эмитенты, не находящиеся в SDN-списках, до сих пор так и не использовали схему с рублевыми выплатами по валютным еврооблигациям.

Ранее подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рекомендовала заемщикам разделить выплаты российским и иностранным держателям евробондов, чтобы их можно было доводить до российских инвесторов. В качестве альтернативного варианта обеспечения заемщиками интересов российских инвесторов было рекомендовано осуществлять выкуп евробондов за рубли через российскую рыночную инфраструктуру.